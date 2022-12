Stiri pe aceeasi tema

- Interdicțiile vor intra in vigoare din 2023 prin impiedicarea, pe termen nelimitat, a oricarei persoane nascute dupa anul 2008 sa cumpere tigarete. Varsta legala la care se pot cumpara țigari va fi majorata de la an la an, scrie AFP, potrivit Agerpres.Autoritațile neozeelandeze vor reduce, totodata,…

- Potrivit textului adoptat marti de Parlamentul neozeelandez cu scopul de a reduce numarul persoanelor care consuma produse pe baza de tutun, varsta legala de la care o persoana are voie sa fumeze va fi ridicata in fiecare an.

- Curtea Suprema din Noua Zeelanda a hotarat, luni, ca actuala varsta minima pentru vot, 18 ani, este discriminatorie, iar parlamentul este obligat sa dezbata daca aceasta ar trebui sa fie redusa, relateaza Reuters, preluata de News.ro . Curtea Suprema a constatat ca actuala varsta minima, de 18 ani,…

- Curtea Suprema din Noua Zeelanda a hotarat, luni, ca actuala varsta minima pentru vot, 18 ani, este discriminatorie, fortand parlamentul sa discute daca aceasta ar trebui sa fie redusa, relateaza Reuters. Cazul este judecat de instantele din Noua Zeelanda din 2020 si a fost initiat de grupul Make It…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, o ordonanta de urgenta care prevede suspendarea ocuparii functiilor publice vacante pana la sfarsitul lui 2022, introducand un amendament potrivit caruia, prin exceptie, se vor putea organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar…

- Pagubele de mediu din Ucraina cauzate de invazia Rusiei au fost estimate la aproximativ 36 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), milioane de hectare de rezerve naturale fiind amenințate, a declarat luni ministrul ucrainean al mediului. O cincime din ariile protejate din Ucraina risca sa fie…

- Reguli prin care ne putem proteja de atacurile cibernetice Foto: pixabay.com Realizator: Nicoleta Turcu - Mari companii multinationale din domeniul transportului sau al tehnologiei, precum si Parlamentul din Bosnia Hertegovina au fost, saptamâna aceasta, victime ale piratilor cibernetici. De…

- Principele Radu a participat, miercuri, in Parcul Carol I, la un eveniment de marcare a Zilei Internationale a Pacii, prin plantarea „Copacului Pacii”, un stejar, de catre copiii militarilor romani cazuti la datorie in teatrele de operatii, precizeaza Familia Regala. Alteța Sa Regala a deschis evenimentul…