Noi reglementări privind funcţionarii publici Executivul a aprobat joi o Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul educatiei si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin care se modifica art. 57 din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, prin preluarea echivalarii cu studiile de masterat recunoscute de Legea nr. 1/2011 pentru diploma de studii de lunga durata obtinuta anterior implementarii ciclurilor Bologna, fara a face diferenta intre durata acestora. Aceasta varianta de reglementare asigura continuitatea in desfasurarea activitatii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei, a transmis o informare de presa privind proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 18 august 2023 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286 2009 privind Codul penal PROIECTE DE ORDONANTE PROIECT DE ORDONANTA…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța prin care se vor introduce noi reguli pentru șoferi. Mai exact, prin proiectul de ordonanța se propune modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, de la incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2023, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2023. Astfel,…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, de la incheierea primei sesiuni ordinare a acestui an si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a acestui an. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are…

- Deși Guvernul a inghețat angajarile la stat ca urmare a deficitului bugetar, sunt și instituții care lucreaza cu fonduri europene din PNRR, iar pentru acestea au fost deblocate locuri de munca. Klaus Iohannis a semnat decretul. Anunțul a fost facut de administrația prezidențiala printr-un comunicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat vineri ca, desi cresterea etapizata a salariilor profesorilor a fost inclusa doar in nota de fundamentare si nu si in textul ordonantei, aceasta este "asumata la nivel guvernamental, este semnata, ca ordonanța", informeaza Edupedu. Potrivit Curtii Constitutionale,…