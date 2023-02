Stiri pe aceeasi tema

- Circulația in sensul giratoriu s-a schimbat, astfel ca trebuie sa acordați prioritate la ieșirea din sens, daca sunteți pe banda a doua.Expertul in siguranța rutiera, Daniel Fadur, le-a dat cu legea in cap polițiștilor, pe care ii acuza ca s-au grabit sa modifice Codul Rutier. ”Senatul a cerut punct…

- La data de 21 februarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au organizat o actiune pe raza municipiului, in intervalele orare 09:00-13:00 si 15:00-19:00, pentru verificarea legalitații transportului rutier in regim taxi. 125 de persoane au fost legitimate, 106 autovehicule controlate și au fost efectuate…

- Polițiștii din județul Alba au aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale și au reținut 11 permise de conducere, in cadrul unei acțiuni ce a vizat creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice, care s-a desfașurat pe durata saptamanii trecute. In perioada 30 ianuarie – 5 februarie…

- Protoieria Onești a adus, marți, 31 ianuarie, la Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca”, noi dotari pentru Secția de Neonatologie a Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Doctor Luca”. Darurile sunt oferite de IPS Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacaului, și sunt un fotoliu pentru consultații ale pacienților…

- Ministerul de Interne a lansat un proiect in dezbatere publica prin care propune modificarea mai multor articole. Intre acestea se regasesc filmarea probelor practice la examene și inființarea unui registru unic pentru mopede și utilaje agricole. Mai mult decat atat, noile prevederi le vor permite ofițerilor…

- De Sarbatoarea Nașterii Domnului, politistii Inspectoratul de Poliție Județean Bacau au fost la datorie, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra siguranței publice. Masurile luate de politistii care au actionat pentru mentinerea ordinii si linistii publice și a sigurantei rutiere…

- Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu iși merge un far la mașina. Codul Rutier s-a tot modificat, iar șoferii nu cunosc foarte bine sancțiunile pe care le risca in diverse situații. Una dintre cele mai des intalnite este problema farurilor. Oricand se poate intampla ca unul dintre ele sa nu mai…

- Știți care e diferența intre Noua Ordine Mondiala și Ordinea Internaționala ? Ordinea Internaționala e creata dupa cel de al doilea razboi mondial și e bazata pe reguli și organisme internaționale. Noua Ordine Mondiala, potrivit https://ro.wikipedia.org/wiki/Noua_Ordine_Mondial%C4%83 , este ,,… o elita…