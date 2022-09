Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta lansarea in dezbatere publica a proiectului de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate in regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al

- Conform proiectului de regulament propus in dezbatere publica de Primaria București, trotineta electrica va fi condusa doar de cei peste 14 ani, care au buletinul la ei și care nu au voie cu telefoane sau caști, viteza maxima va fi de 25 de kilometri pe ora, iar accesul se va face numai pe pistele de…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta lansarea in dezbatere publica a proiectului de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare a trotinetelor electrice inchiriate in regim self-service prin intermediul platformelor online, pe domeniul public al Municipiului Bucuresti.

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov acționeaza, in permanența, in vederea asigurarii unui climat optim de ordine și siguranța publica, precum și pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, fiind desfașurate, totodata, activitați informativ-preventive…

- In Craiova se va interzice circulatia trotinetelor electrice pe aleile din parcuri. Acestea vor circula doar pe pistelor amenajate și marcate in mod corespunzator. Acelasi lucru se va intampla si cu bicicletele. Primaria a lansat in urma cu o luna, in consultare publica, o modificare a Regulamentului…

- Bolt, cel mai mare operator de trotinete electrice din Europa, lanseaza serviciile de inchiriere in Ramnicu Valcea. Compania este deja prezenta in oraș cu serviciile de transport la cerere. La prima utilizare a unei trotinete electrice, aplicația Bolt afișeaza instrucțiunile de utilizare și modul in…

- Primaria Capitalei pregateste reguli stricte pentru cei care se deplaseaza cu trotinete electrice. De exemplu, ar putea fi interzis accesul acestora in parcuri sau pe trotuarele unde nu sunt amenajate piste speciale.

- Stationarea trotinetelor electrice in locuri interzise va fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 200-400 de lei, conform unui proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei, potrivit Agerpres. Proiectul de regulament vizeaza conditiile de utilizare a trotinetelor electrice…