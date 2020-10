Stiri pe aceeasi tema

- Un tren internațional de persoane a lovit in plin un autoturism ajuns pe calea ferata intr-o intersecție din orașul Blaj, județul Alba. Vinovat ar fi conducatorul auto, care nu s-ar fi asigurat corespunzator la efectuarea virajului peste liniile ferate și a ramas blocat in momentul care au fost coborate…

- Legea potrivit careia beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza de 8 km in jurul acestora, a intrat in vigoare de astazi. Este vorba despre Legea nr.…

- Noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației sunt disponibile de marți, 1 septembrie, in cadrul Programului Tezaur, anunța ANAF. Acestea au maturitați de 1, 2 și 3 ani. Aceste emisiuni reprezinta o alternativa de economisire pentru romani, avand in vedere ca veniturile provenind din…

- Modalitatea in care se poate decide daca o școala va incepe sau nu activitatea online, din 14 septembrie, este descrisa intr-un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere de Ministerul Educației și analizat de Guvern in ședința de vineri. Este vorba despre propuneri ce au fost revizuite, de data…

- Calatorii care intra in Ungaria, incepand de sambata, din tari clasate in categoria “galbena” sau “rosie” sub aspectul nivelului de risc de propagare a coronavirusului trebuie sa plateasca efectuarea de teste PCR sau trebuie sa ramana in carantina la domiciliu timp de doua saptamani, a explicat vineri…

- Ministerul Transporturilor pregateste majorarea compensatiei in transportul feroviar de calatori, dupa ce numarul de calatori s-a redus puternic ca urmare a starii de urgenta si a starii de alerta....

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa-masa, in localitatea Jidvei, unde un autoturism cu 3 pasageri a fost lovit de tren, la nivelul trecerii cu calea ferata. „Garda de intervenție Blaj intervine cu 1 ASAS și 1 SMURD B2 pentru acordarea de prim ajutor și descarcerare la un accident produs pe calea…

