- Reglementari in sistemul de sanatate aplicabile in trimestrul II al anului 2021 Executivul a aprobat doua acte normative care reglementeaza condițiile de acordare a serviciilor medicale in sistemul de sanatate in trimestrul II al anului 2021, urmand ca pana la data de 1 iulie 2021 sa fie elaborate și…

- Au fost desfasurate noi actiuni punctuale, pe raza judetului Bacau, pentru verificarea modului de respectare a masurilor impuse in scopul limitarii pandemiei de COVID-19. Astfel, peste 250 de politisti, jandarmi si politisti locali au actionat, pe raza intregului judet, actiunile vizand, in special,…

- La inceputul acestei saptamani, conducerea Ministerului Muncii a depus la Parlamentul Romaniei o serie de amendamente la actele normative (OUG 211/2020 și OUG 132/2020) prin care se reglementeaza reducerea programului de lucru in situații de criza. Astfel, angajatorii vor avea posibilitatea sa modifice…

- In zona sensului giratoriu de pe strada Abatorului (Lidl-Dedeman), unde este prevazut un camin de record pentru Rezerva de Apa a Bacaului, incep lucrarile, in baza actului adițional ce prelungește contractul de execuție cu Branpis. De aici pleaca tronsonul conductei ce se intinde pana la intersecția…

- Casa Naționala de Sanatate a anunțat ca un cetațean UE aflat intr-un sejur temporar in Regatul Unit (un turist, un student sau o persoana intr-o calatorie de afaceri) va continua sa beneficieze de asistența medicala necesara in baza Cardului European de Asigurari de Sanatate (CEASS) / European Health…