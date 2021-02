Noi reacții adeverse de la vaccinul anti-covid. Cu ce s-au confruntat acești români 36.426 de timișeni s-au imunizat pana duminica, 7 februarie, fiind inregistrate 93 de reacții adverse . Printre reacțiile adverse raportate de DSP Timiș, de sambata pana duminica, apar și doua noi. Printre ultimele reacții adverse raportate de DSP Timiș se regasesc amorțeli faciale și furnicaturi, tratate in 15 minute dupa supravegherea de dupa vaccin. Inspectorii sanitari au raportat de la debutul vaccinarii reacții „de intensitate scazuta spre moderata, manifestate prin durere la locul administrarii, mialgii, subfebrilitați, cefalee, reacție urticariana remisa imediat, prurit, somnolența remisa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 801 vaccinuri (160 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 628 de vaccinuri, 598 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.111 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 858 de vaccinuri, 837 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, s-au administrat 253 de vaccinuri. Potrivit DSP Timiș,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.393 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 961 de vaccinuri, 920 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, au fost administrate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.701 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.130 de vaccinuri, din care 1.071 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 571 vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timiș, s-au administrat 1.835 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 843 vaccinuri, dintre care 724 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.816 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 696 vaccinuri, din care 27 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- Moderna a anunțat, marți, ca a fost informata de catre departamentul pentru sanatate din California ca mai mulți oameni sunt tratați intr-un centru din San Diego pentru posibile reacții alergice la vaccinul sau anti-COVID-19 dintr-un anumit lot, conform Reuters . Compania americana a facut acest comentariu…

- Comentariile au venit dupa ce cel mai important epidemiolog din California a publicat duminica un comunicat prin care recomanda oprirea vaccinarilor cu vaccinuri din lotul 41L20A, din cauza posibilelor reactii alergice care sunt investigate. ”A fost raportat un numar neobisnuit de mare de posibile reactii…