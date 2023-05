Noi protocoale de tratament pentru lifting facial și modelare corporală lansate în exclusivitate la Institutul de Sănătate și Estetică ESTEVA din Dumbrăvița Institutul de Sanatate și Estetica ESTEVA, deschis in Dumbravița la finalul anului trecut, este o clinica medicala ce ofera tratamente faciale de lifting și rejuvenare, proceduri de modelare corporala, protocoale de rejuvenare vaginala și de tratare a afecțiunilor intime. Vineri, 26 Mai, a avut loc un eveniment privat la ESTEVA, in cadrul caruia fondatorul Institutului, […] The post Noi protocoale de tratament pentru lifting facial și modelare corporala lansate in exclusivitate la Institutul de Sanatate și Estetica ESTEVA din Dumbravița appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lider in sectorul medical privat din regiunea Moldovei, Arcadia – Spitale și Centre Medicale organizeaza un eveniment exclusivist pentru centrul Arcadia Medical Beauty. Aesthetic Evolution Gala a avut ca scop facilitarea interacțiunii dintre echipa medicala, specialiști in domeniul frumuseții și beauty…

- Astmul redevine una dintre principalele afectiuni care aduc pacientul in cabinetul medicului pneumolog, afirma managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, care mentioneaza ca serviciile solicitate unitatii medicale de catre pacientii simptomatici cu aceasta afectiune…

- Pompierii militari din cadrul Stației Beclean au fost direcționați, miercuri dimineața, in urma unui apel pe numarul unic de urgența 112, la un incendiu izbucnit la o anexa situata pe raza localitații Dumbravița. La locul indicat, au fost direcționate succesiv trei echipaje pompieri militari, doua cu…

- Impact mortal! Un barbat in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe DJ691, dinspre localitatea Giarmata spre localitatea Dumbravița din județul Timiș, iar la un moment dat a efectuat manevra de depașire și a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat in varsta de 26 de ani, care circula…

- Stația este complet digitalizata și funcționeaza in sistem de Telecontrol, fiind dotata cu echipamente noi, compacte, eficiente energetic, o parte dintre acestea produse in Romania. E-Distribuție Banat a finalizat construcția unei stații de transformare noi, in valoare de 23,59 milioane de lei, in comuna…

- Purtatorul de cuvant al fraților Tate a oferit delatii despre starea de sanatate a lui Andrew Tate in exclusivitate, la Antena Stars. Ce spune despre problemele cu care se confrunta milionarul britanic in spatele gratiilor.