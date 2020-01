Stiri pe aceeasi tema

- Proteste violente au loc sambata in Liban! Forțele de ordine intervin cu gaze lacrimogene și tunuri de apa, dupa ce președintele a facut apel la armata. Libanul este de cateva luni centrul unor proteste de amploare impotriva saracei și a corupției.

- Fortele anti-revolta au tras duminica, la Beirut, cu gloante de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii antiguvernamentali care au aruncat in ele cu pietre, in a doua zi de infruntari violente care s-au soldat cu 145 de raniti in tara in criza, relateaza AFP.

- Peste 400 de persoane au fost ranite in Liban in ciocnirile produse sambata seara intre manifestanti si fortele de ordine la Beirut, in cea mai violenta zi dupa inceperea miscarii de contestare, potrivit unui nou bilant al fortelor de interventie, informeaza duminica AFP, citata de Agerpres. Protestatarii…

- Peste 160 de persoane au fost ranite, sambata, la Beirut, in violente intre manifestanti si fortele de ordine, cele mai grave de la inceputul in urma cu trei luni a miscarii de contestare a clasei politice acuzate de coruptie si inertie, relateaza AFP.

- Tensiunile au escaladat in Beirut, sambata, iar forțele de ordine au tras cu gaze lacrimogene și au pus tunurile de apa pe protestatarii violenți care au ieșit din nou pe strada, informeaza Reuters. Oamenii se plang de problemele economice grave ale țarii, de saracie și de corupție, și au declanșat…

- Zeci de persoane au fost ranite in urma confruntarilor violente intre forțele de ordine și protestatarii antiguvernamentali, produse duminica seara la Beirut, fiind pentru a doua zi consecutiva cand se inregistreaza astfel de incidente, potrivit site-ului postului BBC News preluat de mediafax.Vezi…

- Fortele de ordine georgiene au dispersat luni seara manifestantii adunati in fata parlamentului de la Tbilisi pentru a protesta fata de respingerea unei reforme a sistemului electoral promisa anterior de partidul aflat la putere, Visul Georgian, pentru a opri un alt val de proteste, transmite AFP.…

- Fortele de securitate irakiene au deschis focul miercuri pentru a-i dispersa pe protestatarii adunati pe un pod din centrul Bagdadului, tragand in aer cu gloante reale, fara a provoca victime, transmite Reuters. Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de…