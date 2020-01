Noi proteste la Paris față de reforma legii pensiilor: Ciocniri între manifestanţi și poliție, care a folosit gaze lacrimogene Politia a folosit gaze lacrimogene împotriva demonstrantilor din foarte aglomerata Gara de Nord din Paris, folosita de turistii care vor sa apeleze la serviciul Eurostar, si din Gara de Est, în timpul protestelor de sâmbata fața de reforma sistemului de pensii din Franta, potrivit Reuters.

Printre protestatari, care au dat foc unor pubele de gunoi, s-au aflat si asa-numitele "veste galbene". Potrivit prefecturii politiei, la marsul de la Paris au participat 3.500 de persoane.

Politia a folosit gaze lacrimogene si în zona Bastilia din Paris

Sursa articol: hotnews.ro

