Noi proteste au avut loc in Rusia fața de invazia din Ucraina. Zeci de manifestanți au fost arestați. De menționat faptul ca protestatarii risca pana la 15 ani de inchisoare, pentru ca Rusia a incriminat folosirea cuvantului „razboi” cu privire la operațiunea lansata in țara vecina. Cele mai mari proteste – anunțate pe rețelele sociale – au avut loc la Sankt Petersburg și Moscova. Proteste erau anunțate in cel puțin 30 de orașe din Rusia. Peste 170 de persoane au fost arestate, sambata, in Rusia, pentru ca au protestat fata de ofensiva armata in Ucraina, a anuntat OVD-Info, potrivit Le Figaro.…