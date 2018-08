Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest ar urma sa aiba loc luni seara. Pe pagina de Facebook intitulata 30 de minute pentru Romania, organizatorii ii invita pe protestatari la o acțiune de 30 de minute in semn de protest, timp in care se va intona imnul și se vor purta discuții constructive pentru Romania."Cei care…

- Peste 2.000 de persoane se afla duminica seara, in jurul orei 20:00, in Piata Victoriei, unde se desfasoara un nou protest antiguvernamental. Manifestații contra PSD se desfașoarași in cateva orașe din țara.

- „Romanii au demonstrat in ultimii ani ca au simț civic și protesteaza pașnic” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate. Sub nicio forma și nicio circumstanța nu poate exista justificare pentru…

- Aproximativ 10.000 de persoane participa la mitingul din Piata Victoriei, vineri seara. Dupa mai multe incidente soldate cu raniti si cu retinerea unor protestatari, in piata situatia continua sa fie tensionata.Pe langa lideri politici (cum ar fi Dan Barna, presedintele USR), in Piata Victoriei…

- Romanii din diaspora și cei ramași in țara și-au dat intalnire vineri, in Piața Victoriei, din București, pentru a protesta fața de direcția in care PSD impinge Romania. Mitingul Diasporei, din 10 august, a fost anunțat pe rețelele de socializare in urma cu doua luni, moment din care romanii din strainatate…

- Mitingul Diasporei, din 10 august, a fost anunțat pe rețelele de socializare in urma cu doua luni, moment din care romanii din strainatate s-au mobilizat pe rețelele de socializare, iar in ultimele zile coloane de mașini dinspre Europa au intrat in țara prin vamile Borș și Nadlac cu destinația București.…

- Proteste concomitente la Chișinau și București. Mediafax transmite ca Aproximativ doua mii de oameni au protestat, aseara, in Piata Victoriei, nemultumiti de adoptarea modificarilor la Codul de procedura penala. Au existat si incidente. Zeci de protestatari s-au asezat pe carosabil, in semn de protest,…

- Prezenta la Gay Pride 2018, care se desfașura cam in același timp și foarte aproape de ”marele miting PSD”, Andreea Balan a ”tras cu ochiul”și in Piața Victoriei. Artista s-a aflat printre susținatorii comunitații LGBT adunați in capatul Pieței Victoriei, alaturi de coregraful Emil Rengle, caștigatorul…