- Sute de mii de persoane au protestat din nou, joi, in mai multe orase din Franta fata de planul Administratiei Emmanuel Macron de reformare a sistemului pensiilor, informeaza Mediafax, care citeaza cotidianul Le Figaro. Au existat și incidente intre manifestanți și forțele de ordine, care au folosit…

- Sute de mii de persoane au protestat, joi, in mai multe orase din Franta fata de planul Administratiei Emmanuel Macron de reformare a sistemului pensiilor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. In anumite orașe, protestele sunt in plina desfașurare.Peste 800.000 de persoane au participat…

- Greva impotriva reformei sistemului de pensii nu a luat pauza de Craciun in Franta, intrand deja in a patra saptamana, relateaza rfi.fr . Miercuri, 25 decembrie, a fost a 21-a zi de greva in transporturi. Trenurile si metroul din Paris au functionat la turatie minima sau chiar deloc. Joi, circulatia…

- Mai multe sute de mii de persoane au manifestat din nou marti pe tot cuprinsul Frantei impotriva controversatei reforme a pensiilor ce urmeaza sa fie prezentata miercuri de executiv, greva continuand mai ales in sectorul transporturilor, relateaza AFP. Ministerul de Interne a comunicat ca la proteste…

- Navetistii și turiștii din Franta s-au pregatit pentru o a sasea zi de haos in transportul public. In acest guvernul s-a pregatit sa raspunda maniei populare in legatura cu reforma pensiilor. Transporturile publice sunt aproape inexistente, inclusiv in capitala Paris. Nemulțumite de reforma sistemului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni duminica seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma a sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afecteaza foarte puternic transporturile - inaintea mai multor anunturi importante in cursul saptamanii,…

- UPDATE, ora 19:35 – In Franta, peste 285 de mii de persoane au manifestat in tara si aproape 200 de mii la Paris – potrivit estimarilor anuntate de autoritati, in prima zi a grevei generale declansate impotriva reformei sistemului de pensii. Reprezentantii sindicatelor spun insa ca participarea a fost…

