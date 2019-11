Stiri pe aceeasi tema

- Mii de libanezi au demonstrat duminica, in a patra saptamana consecutiva, impotriva clasei conducatoare, in timp ce un nou guvern se lasa inca asteptat si criza economica se agraveaza, la doua saptamani de la demisia premierului sub presiunea strazii, relateaza AFP. Libanul este marcat…

- Confruntari intre protestatari si trupe ale armatei au avut loc miercuri seara in partea de nord a Libanului, la o zi dupa ce premierul Saad Hariri a inaintat presedintelui demisia guvernului sau ca raspuns la una din cererile formulate in timpul manifestatiilor anti-guvernamentale, informeaza dpa…

- Pariul, care a fost subiectul unei activitati intense pe retelele de socializare, implica mobilizarea a circa 100.000 de persoane in 11-a zi de revolte populare fara precedent. Adunarile au atins un varf duminica trecuta, cu sute de mii de manifestanti in intreg Libanul, iar protestatarii…

- Liderul miscarii libaneze pro-iraniene Hezbollah, Hassan Nasrallah, i-a atentionat pe protestatarii anti-guvern impotriva crearii unui vacuum politic in Liban, informeaza vineri dpa, potrivit Agerpres."Orice solutie trebuie sa evite cufundarea intr-un vacuum (politic), pentru ca aceasta ar…

- "Orice solutie trebuie sa evite cufundarea intr-un vacuum (politic), pentru ca aceasta ar fi foarte periculos", a spus Nasrallah in cel de-al doilea mesaj televizat al sau de la declansarea protestelor, la 17 octombrie. "Orice vacuum va duce la haos si colaps", a subliniat el. "Avem informatii…

- Ministerul Muncii propune suplimentarea contingentului de lucratori straini non-UE cu 30.000 de persoane anul viitor, arata un proiect de Hotarare de Guvern publicat de institutie. Masura este determinata,...

- Premierul Viorica Dancila vrea sa infiinteze ‘o echipa care sa se axeze pe lupta impotriva traficului de persoane’, din care sa faca parte, alaturi de membri PSD, oameni din societatea civila, personalitati. Liderul PSD a reafirmat, vineri, ca tragedia de la Caracal, care a zguduit Romania, nu trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Craiova, ca dupa cazul de la Caracal ordonantele care privesc situatiile de urgenta sunt pregatite si va demara o campanie impotriva traficului de persoane. "Ancheta (n.red.: de la Caracal) este facuta de DIICOT si nu pot sa spun eu daca sunt sau nu sunt…