Incepe noul an scolar 2021 - 2022, tot sub semnul pandemiei de coronavirus. Cum arata structura noului an scolar

Astfel, conducerea Ministerului Educatiei doreste ca in anul scolar 2021 2022 sa se dea teze in mod normal, in conditiile in care atat in anul scolar trecut, cat si in semestrul… [citeste mai departe]