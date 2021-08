Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații transmite ca 70% dintre medicii din spitalele publice și aproape 60% din personalul medical aflat in contact cu pacienții s-au vaccinat cu schema completa. Testarea obligatorie din bani proprii a angajaților din Sanatate s-ar putea extinde la toate domeniile in care se lucreaza…

- Federatia Sanitas Romania considera ca obligativitatea vaccinarii personalului sanitar de la noi din țara nu este justificata. De asemenea, sindicatul este de parere ca nici impunerea testarii periodice pe banii angajatilor din sistemul medical nu se justifica. Conform unui raport, doar 60% dintre angajatii…

- Consiliul Constitutional din Franta a validat joi legea care instaureaza permisul sanitar si vaccinarea obligatorie anti-COVID a personalului medical, doua masuri intens promovate de presedintele Emmanuel Macron, dar tot mai contestate de oameni prin proteste de strada, informeaza AFP.

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii nu este un scenariu care trebuie eliminat, daca lucrurile se vor agrava in ceea ce priveste pandemia de COVID-19, el facand referire la personalul medical. "Nu suntem inca acolo si imi doresc sa nu ajungem, insa…

- Consiliul Constitutional din Franta va analiza mai multe sesizari referitoare la legalitatea noilor prevederi adoptate de Parlament la propunerea Administratiei Emmanuel Macron privind obligativitatea vaccinarii personalului medical si utilizarea certificatelor COVID-19, conform ziarului Le Figaro,…

- Grecia, care se confrunta cu o intensificare a cazurilor de Covid-19, urmeaza sa anunte saptamana viitoare obligativitatea vaccinarii anumitor categorii profesionale, inclusiv a personalului medical, dupa cum a anunțat joi Guvernul de la Atena. Comitetul grec de bioetica recomanda saptamana trecuta…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…