- Greviștii francezi și-au reluat protestele impotriva proiectului de reforma a sistemului de pensii. Așa ca, in prima zi a saptamanii, s-au facut din nou cozi uriașe pe drumurile spre Paris.

- Soferii francezi erau blocati luni dimineata in ambuteiaje pe distante de peste 600 km in regiunea pariziana, in cea de-a 12-a zi de greve impotriva proiectului de reforma a sistemului de pensii, relateaza dpa, citat de agerpres.ro.

- Zeci de mii de persoane au ieșit in strada in Franța, in semn de protest fața de anunțata reforma a pensiilor. Marșurile și mitingurile s-au suprapus peste inca o zi de greva care a dat peste cap planurile francezilor.

- Turnul Eiffel, vizitat in fiecare an de sapte milioane de persoane, este inchis joi din cauza grevelor masive impotriva reformei pensiilor dorite de presedintele Emmanuel Macron, a anuntat compania care opereaza Turnul Eiffel (SETE), citata de AFP si agerpres.ro.

- Trei angajați ai serviciului de urgența au murit dupa ce elicopterul cu care se deplasau pentru o misiune de salvare in sudul Franței, unde inundațiile au facut doua victime, s-a prabușit in apropiere de Marsilia, relateaza Hotnews. Coasta Mediteranei franceze a fost lovita de ploi puternice saptamana…

- Luand exemplul unor metropole precum Paris, Viena sau Lyon, Primaria unui oras din Vestul Romaniei intentioneaza sa achizitioneze autobuzele fara sofer. Licitatia va fi organizata in primavara anului viitor, autobuzele autonome care costa intre 250.000 si 350.000 de euro, urmand sa circule in zona centrala…

- Francezii ii aduc duminica un omagiu popular fostului presedinte Jacques Chirac, personalitate marcanta a scene politice din tara sa timp de patru decenii, salutat dupa decesul sau, petrecut joi, drept 'profund francez' pentru calitatile, dar si defectele sale, transmite AFP, conform agerpres.ro.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri ca țara sa „nu poate gazdui pe toata lumea”, în contextul noii abordari a Administrației sale referitoare la imigrație, informeaza Mediafax citând Al Jazeera.Saptamâna trecuta Macron a anunțat o înasprire…