- Sindicalistii din educatie au plecat in jurul orei 13:3 in mars spre Palatul Cotroceni, dupa ce au protestat, timp de o ora si jumatate, in Piata Victoriei. Sindicaliștii afișeaza pancarte cu mesaje precum: ”Rusine Guvernului, voi ne-ati scos de la catedra”, ”Nu cerem mila, cerem ce si se cuvine”, ”Dupa…

- Profesorii au ieșit din nou in strada, nemultumiti de deciziile luate de Guvern in ceea ce-i priveste. Ei au protestat in fata Palatului Victoria, apoi au plecat in marș pana la Palatul Cotroceni, pe ruta Bulevardul Nicolae Titulescu – Podul Basarab.

- Premierul Nicolae Ciuca are programate, vineri de la ora 12.00, noi negocieri cu sindicatele profesorilor, potrivit unui anunț al guvernului. Discuția e programata in plin protest al profesorilor in fața guvernului, unde sunt așteptați circa 15.000 de cadre didactice. Sindicatele din educație organizeaza…

- Sindicaliștii din Educație au anunțat continuarea grevei generale a profesorilor, respingand astfel ultima oferta, de majorare salariala, inaintata de Guvern. Executivul le-a propus cadrelor didactice și personalului nedidactic o creștere salariala de 1000 de lei brut, respectiv 400 de lei brut, urmata…

- Sindicatele din invațamant au anunțat oficial ca nu accepta planul propus de președintele Klaus Iohannis pentru rezolvarea grevei generale. Sindicaliștii susțin ca nu cred acordul propus de șeful statului va fi respectat, potrivit euronews.ro . Profesorii continua greva ( INQUAM Photos Octav Ganea)…

- Peste 20.000 de sindicalisti din Educatie ar urma sa participe, astazi, la un mars in Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Ei vor pleca din Piata Victoriei spre Palatul Cotroceni, unde vor cere presedintelui Klaus Iohannis sa medieze conflictul.

- Sindicatele din Educatie amenința cu greva generala din cauza planurilor Guvernului de a ingheta salariile și angajarile. Protestele vor incepe cu pichetarea Palatului Victoria, maine și miercuri, iar in 10 mai e anunțat un mars de protest.