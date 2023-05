Stiri pe aceeasi tema

- Francezii au manifestat, din nou, impotriva legii pensiilor, in ajunul unei decizii cruciale privind reforma. Potrivit Ministerului de Interne francez, 380.000 de persoane au participat la manifestație, in cea de-a 12-a zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor. Potrivit Le Figaro, numarul protestatarilor…

- Franța se confrunta cu o noua zi de greve și proteste, cu sute de mii de oameni in strada impotriva legii pensiilor. Este a 12-a zi de greva generala de la inceputul anului, și dupa cum se așteptau autoritațile, au și aparut noi violențe. Miza noilor proteste este cu atat mai mare, cu cat toate tentativele…

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Forțele de ordine din capitala au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au umplut strazile…

- Oponentii reformei vizand cresterea varstei de pensionare din Franta spera sa-si manifeste din nou nemultumirea in acest weekend cu noi proteste, dar autoritațile au interzis orice reuniuni in Place de la Concorde, cea mai mare piata din Paris, precum si pe faimosul bulevard Champs Elysees.

- In ziua celor mai mari proteste, Ministerul Afacerilor de Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Franta, acolo unde au loc proteste si greve la nivel national, din cauza legii care majoreaza varsta de pensionare cu doi ani. Sunt tensiuni si in M

- Primele incidente la protestele din Paris. Francezii au inceput sa iasa din nou in strada pentru a manifesta impotriva Legii pensionarii. Senatul a votat proiectul in noaptea de miercuri spre joi. Sindicatele estimeaza ca si azi vor demonstra peste un milion de oameni.

- Noi manifestații au avut loc sambata la Paris, unde sute de mii de persoane au ieșit in strada pentru a mentine presiunea asupra guvernului in legatura cu planurile de reforma privind pensiile, care includ si masura cresterii varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, relateaza Reuters.

- Aproximativ 400.000 de persoane participa, la Paris, la noile proteste fata de reforma sistemului de pensii, conform datelor furnizate de sindicate, iar in orasul Rennes au avut loc confruntari sporadice intre protestatari si fortele de ordine.