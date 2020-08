Noi proteste după ce poliţia a împuşcat un bărbat de culoare: doi morţi la Kenosha, în statul american Wisconsin Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare, relateaza Reuters. In retelele sociale au circulat mai multe inregistrari video ale incidentelor: oameni care fug si tipa, in timp ce se aud focuri de arma; o multime care fugareste un barbat inarmat cu o pusca, crezand ca a impuscat pe cineva - cel urmarit cade, iar unul urmaritori il loveste cu piciorul, din saritura; altul incearca sa ia arma si se prabuseste dupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

