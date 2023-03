Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.5 milioane de francezi au protestat pe strazi impotriva adoptarii noii legi a pensilor. Unii protestatari din Bordeaux au decis sa dea foc primariei. Imaginile șocante care au circulat pe internet arata cum ușa și intrarea in primprie sunt cuprinse de flacari.

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Sindicatele spun ca in strada au ieșit 800.

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Forțele de ordine din capitala au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au umplut strazile…

- Pentru a treia noapte la rand, francezii au protestat fața de reforma pensiilor dupa ce guvernul a crescut varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani fara sa supuna legea unui vot in Parlament. In marile orașe au avut loc noi ciocniri violente intre manifestanți și forțele de ordine. Protestatarii au…

- Doua motiuni de cenzura au fost depuse vineri impotriva guvernului francez, scufundat intr-o criza politica dupa trecerea in forta a reformei pensiilor care a amplificat furia sociala si a condus la incaierari in centrul Parisului, comenteaza AFP, citat de Agerpres.Mai multe mii de persoane s-au…

- Politia franceza a arestat joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului, fara un vot final in camera inferioara a parlamentului, relateaza media locale preluate vineri de…

- Au fost proteste in Franța, oamenii au ieșit in numar mare in strada și nu au lipsit incidentele. Au fost confruntari intre poliție și protestatari, la Paris. Totul, dupa ce guvernul francez a decis sa forțeze reforma pensiilor fara vot in Parlament – mulțimile s-au adunat in Place de la Concorde ca…

- Aproximativ 400.000 de persoane participa, la Paris, la noile proteste fata de reforma sistemului de pensii, conform datelor furnizate de sindicate, iar in orasul Rennes au avut loc confruntari sporadice intre protestatari si fortele de ordine.