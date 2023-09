Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy.Intr-o postare pe Facebook, acesta a informat ca noua interdictie la nivel national se va aplica unei game mai largi de produse ucrainene decat actualele masuri. Ucraina a devenit complet dependenta de rutele alternative din UE, numite…

- Romania, alaturi de vecinii sai Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, au facut compromisuri semnificative pentru a face fața “amenințarilor la adresa securitații alimentare globale” și pentru a sprijini fermierii ucraineni care sufera din cauza razboiului. Aceste compromisuri includ facilitarea exporturilor…

- Deși in Romania este permis doar tranzitul de cereale din Ucraina, in realitate, volume mari raman in țara, acestea fiind importate prin Republica Moldova. O afacere profitabila pentru traderi, dar și pentru antreprenorii sau fermierii autohtoni care au facilitat și au facut un business din achiziționarea…

- Ministrii Agriculturii din cele cinci state membre UE afectate in criza cerealelor ieftine din Ucraina - Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia - cer Comisiei Europene, intr-o noua scrisoare, sa modifice si sa extinda reglementarile care restrictioneaza importul de produse agricole ucrainene,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat miercuri ca Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia vor cere Comisiei Europene sa le permita prelungirea pana la finalul anului a interdicției de intrare a cerealelor ucrainene, transmite Agerpres. Masura a fost luata la presiunea fermierilor romani,…

- Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania și Slovacia cer prelungirea interdicției pentru exportul de cereale din Ucraina. Miniștrii Agriculturii din cele 5 țari au semnat o declarație in care cer ca pe lista sa poata fi introduse și alte produse agricole.

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP.…