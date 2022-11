Noi promisiuni pentru pensionari, în prag de iarnă. Ciucă: „Vor fi ajutaţi” Cum se vor descurca la iarna, cu plata facturilor, nemaivorbind de mancare, date fiind scumpirile la alimente, din ultima perioada, dar și de faptul ca trebuie sa-și pastreze bani și pentru medicamentele de care au nevoie pentru a-și trata diverse probleme de sanatate? Sunt intrebari care ii macina pe mulți dintre seniorii Romaniei care au […] The post Noi promisiuni pentru pensionari, in prag de iarna. Ciuca: „Vor fi ajutati” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ajutoare pentru pensionari - majorarea pensiilor și, posibil, vouchere: „Sa-i sprijinim sa treaca prin iarna”. „Pensionarii vor fi ajutați așa cum au fost ajutați de cand am preluat guvernare cu tot ceea ce putem, pentru ca au nevoie de ajutor și trebuie sa ii ajutam.…

