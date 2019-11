Noi proiecte civice ale Hidroelectrica Pe data de 8 noiembrie, Hidroelectrica și-a deschis oficial porțile pentru a primi, in toate sucursalele societații, pe cei 600 de elevi care participa anul acesta la cea de a treia ediție a programului ”Hidroelectrica Viitorului”. Programul vizeaza tranziția de la școala la un posibil loc de munca al elevilor din invațamantul profesional și tehnic care se pregatesc pentru meseriile specifice domeniului energetic și este organizat de Hidroelectrica in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. In cadrul proiectului sunt derulate acțiuni pedagogice in cadrul carora tinerilor le sunt prezentate… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

