Noi programe de sprijin pentru fermieri

N.D. Potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura Prahova (APIA) Prahova, pentru fermieri au fost lansate noi programe de finantare prin intermediul carora acestia sunt ajutati sa-si continue activitatea. Mai exact, sprijinul are in vedere atenuarea problemelor legate de lichiditați care pericliteaza continuitatea activitaților agricole, respectiv a producției primare in agricultura, in sectoarele zootehnic, dar si in cel vegetal. Conform APIA Prahova, avand in vedere pierderile suferite din cauza pandemiei , fermierii vor fi sprijiniți in vederea reluarii fluxului tehnologic normal…