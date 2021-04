Noi probleme pentru avioanele Boeing-ul 737 Max

Boeing a anunțat o noua problema pentru avioanele 737 Max – de data aceasta, problema este legata de sistemul electric, anunța CNN. „Boeing a emis o recomandare catre 16 clienți pentru a aborda o posibila problema electrica intr-un grup specific de avioane 737 Max, inainte de operațiuni ulterioare”, a spus compania. Compania a declarat ca lucreaza cu Administrația Federala a Aviației din SUA pentru a soluționa problema. Toate avioanele 737 Max au fost oprite de la zbor timp de 20 de luni in intreaga lume, din martie 2019 pana in noiembrie 2020, in urma a doua accidente mortale in care au pierit…