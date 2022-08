Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair. Greva…

- Judecatorii greci au decis, joi, sa respinga cererea autoritaților romane de extradare a lui Sorin Oprescu. Magistrații eleni au apreciat ca Sorin Oprescu nu va beneficia, in penitenciarele din Romania, de un tratament corespunzator pentru bolile de care sufera. Astfel, Sorin Oprescu va ramane in Grecia…

- Un barbat de 58 de ani a fost gasit impuscat cu propria arma de vanatoare, in masina personala, parcata la marginea unei paduri din Timis. Acesta lasase un bilet de adio familiei care imediat a alertat autoritatile, In noaptea de luni spre marti, barbatul de 58 de ani, din Buzias, a scris un bilet…

- Bulgaria a blocat un transfer bancar in valoare de aproximativ 890.000 de dolari catre ambasada Rusiei din cauza sancțiunilor UE, a anunțat, miercuri, ministrul de Finanțe Assen Vassilev, la cateva zile dupa ce Sofia a expulzat 70 de membri ai personalului diplomatic rus din țara balcanica, transmite…

- Lucratorii grevisti ai aeroportului din Paris vor organiza o noua greva in principalul hub international al capitalei franceze, in perioada 8-10 iulie, pentru a-si promova revendicarile salariale. Ei anunța astfelinca o perturbare a calatoriilo din sezonul de vara, transmite Reuters. Personalul de la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie in Franța din cauza unei greve in aeroporturile din Paris care ar putea produce perturbari semnificative ale curselor aeriene. MAE) ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Franța ca vineri este anuntata…

- Coalitia de guvernare a decis lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice de ”Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Intre masurile agreate se numara amanarea ratelor la banci pentru o perioada de 9 luni. Liderii coalitiei, reuniti, luni, in sedinta, au decis lansarea…

- Angajatorii care maresc cu 200 de lei salariile angajaților cu venituri mici vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor pentru aceasta suma. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de miercuri. Ordonanța de urgența ce conține aceste prevederi face parte din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…