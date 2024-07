Noi probleme la podul peste Dunăre de la Brăila: Podul intră din nou în reparații Podul de peste Dunare de la Braila intra din nou in reparații, ceea ce impune o serie de restricții de circulație semnificative. Incepand cu data de 15 iulie, prima banda de pe sensul de mers spre Braila este decopertata pentru reabilitare, iar lucrarile vor continua pana pe 16 iulie. In acest interval, circulația va fi […] The post Noi probleme la podul peste Dunare de la Braila: Podul intra din nou in reparații appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se fac din nou reparații la podul peste Dunare de la Braila. „Golden Gate de Romania” arata jalnic, iar șoferii spun ca este o „bataie de joc”. O banda este inchisa circulației, iar pe a doua se circula cu viteza redusa din cauza denivelarilor.

- Șoferii care trec pe podul peste Dunare de la Braila sunt revoltați. Deși a fost dat in folosința in urma cu un an, podul arata deplorabil. Asfaltul a crapat și s-au format numeroase șanțuri, exact ca pe un drum abandonat.

- Podul de la Braila, cunoscut sub numele de „Golden Gate de Romania”, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023 și a intampinat numeroase probleme tehnice și de construcție in primul an de funcționare. Economedia a realizat un cronologic al principalelor probleme intampinate de pod. Aflat la o inalțime de 38…

- Un fenomen ciudat s-a produs in ultimele zile la stațiunea Lacu Sarat, de langa Braila, suprafața lacului, renumit pentru calitațile tamaduitoare ale namolului sapropelic și a apei minerale, fiind invadata de „matasea broaștei”, specifica balților cu apa dulce. S-a dat alerta printre miile de romani…

- Constructorul face din nou reparații pe podul peste Dunare de la Braila. Acestea se desfașoara joi. Traficul rutier este afectat, potrivit mediafax.Lucrarile au inceput dimineața și vor ține pana la ora 19.00.

- Sunt din nou lucrari de asfaltare și restricții de circulație la podul peste Dunare de la Braila. Inaugurat cu mare fast in iulie 2023, podul de la Braila nu a fost inca recepționat de CNAIR din cauza problemelor care nu au fost nici pana in prezent remediate.

- Partidul Social Democrat va da startul campaniei electorale pe 10 mai, la podul peste Dunare de la Braila, a declarat miercuri, la Buzau, presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, sustinand ca este nevoie de o schimbare a abordarii in aceasta campanie astfel incat ‘romanii sa iasa cat mai multi la…

- Paște inedit pe Dunare. Din Portul Galați, sunt croaziere de agrement cu nava de pasageri „Camelia”, construita recent de Consiliul Județean cu fonduri UE. Pe parcursul zilei, vasul va face trei curse și va plimba turiștii pana la podul peste Dunare și Insula Cailor