- Raluka este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar artista impartașește momentele importante din viața sa. Raluka a marturisit ca in ultimele zile s-a confruntat cu probleme de sanatate și ca nu știe cum a putut sa cante la concertele pe care le-a susținut de curand.

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din Romania. Cantarețul a postat, in urma cu puțin timp, un mesaj pe rețelele sociale. Maestrul a luat decizia de a-și anula concertul programat pe data de 25 decembrie la Sala Palatului. Care este motivul pentru care și-a amanat…

- Horoscopul zilei de 21 decembrie 2022 vine cu vești bune pentru nativii Leu. Astrele spun ca aceștia sunt avantajați pe latura financiara, ceea ii bucura, mai ales ca activitatea lor preferata in aceasta perioada sunt cumparaturile, scrie observatornews.ro .

- Mitica Popescu, aflat la varsta de 86 de ani, a ajuns, de urgența, la spital, dupa ce duminica seara s-ar fi simțit rau. Actorul este internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, in cadrul secției Cardiologie. Informația a fost confirmata de aurtatorul de cuvant al spitalului.

- Ieri, Papa Francisc a dezvaluit, intr-un interviu , faptul ca a semnat, in urma cu aproape 10 ani, o scrisoare de demisie in cazul in care se va confrunta cu probleme de sanatate care nu-i vor permite sa-si indeplineasca atributiile, a transmisAFP, preluata de Agerpres. Suveranul pontif, care a implinit…

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- Larisa Udila se numara printre vedetele extrem de active in mediul online și ține constant legatura cu fanii. De aceasta data, influencerița și-a ingrijorat fanii, dupa ce a marturisit ca se confrunta cu probleme de sanatate.