Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu a revenit acasa, zilele trecute, dupa ce medicii nu i-au mai permis sa continue in cursa pentru marele premiu de la Survivor. Vedeta nu poate pune piciorul jos și este suspecta chiar de o ruptura de menisc sau ligamente, motiv pentru care necesita un RMN, pentru descoperirea exacta…

- Victoraș Micula trece prin momente grele, dupa ce a fost internat de urgența la spital. Milionarul se afla la o clinica din strainatate și urmeaza tratament, dar a anunțat ca se confrunta cu probleme grave de sanatate și nici macar banii nu il pot ajuta acum. Acesta este nevoit sa ramana sub supravegherea…

- Fatih Terim (68 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, se confrunta cu probleme de sanatate și a fost internat la spital din cauza unor probleme gastrointestinale. Tehnicianul turc nu s-a simțit bine in ultimele zile, astfel ca a decis ieri seara sa mearga la spital pentru mai multe verificari.…

- Actorul ar avea dureri abdominale de nesuportat, conform surselor Realitatea. Alexandru Arșinel, in varsta de 82 de ani, a avut constant probleme de sanatate, mai ales dupa ce a fost bolnav de COVID-19. In luna septembrie, el a mai ajuns de urgența la spital, din cauza unei stari accentuate de slabiciune.…

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Bruneta a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde a postat și cateva fotografii din spital. Fanii vedetei au fost foarte ingrijorați de starea ei, astfel ca i-au pus diverse intrebari legate de sanatate pe pagina sa oficiala…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate. Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s-a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 14:50. Artistul…

- Fiica Roxanei Ciuhulescu are grave probleme la coloana vertebrala, la doar 13 ani. Mama ei a decis sa apeleze la ajutorul unui specialist atunci cand a vazut ca fiica ei are dureri mari de spate. Vedeta a inceput sa se ingrijoreze cu privire la starea de sanatate a fiicei sale atunci cand a observat…

- Starea noastra de sanatate poate fi afectata grav din cauza dinților netratați. Daca o perioada indelungata igiena dentara este precara sau lipsește, bacteriile de la nivelul cavitații bucale pot trece in sistemul circulator, declanșand o reacție inflamatorie in alta parte a corpului unei persoane.…