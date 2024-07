Problemele continua la aproape un an de la inaugurarea podului suspendat peste Dunare de la Braila. Constructorul a inchis prima banda de circulație pentru ca asfaltul era in valuri din cauza caldurii și a camioanelor de mare tonaj, dar acum s-a stricat și banda 2, a relatat Digi24.„Suntem in Romania. Tonajul, greutatea, calitatea asfaltului lasa de dorit. Pretenții sunt, dar calitate foarte slaba”, a spus un șofer. „Greutatea mașinilor mari... Ele trebuie cantarite aici și dincolo așteptate cu sancțiune. In rest, altceva n-ai ce sa-i faci, pentru ca daca nu pui restricții de tonaj cat este prevazut…