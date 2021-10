Noi probe de pe platoul de filmare unde Alec Baldwin a ucis-o accidental pe Halyna Hutchins. Ce au descoperit anchetatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Seriful din Santa Fe, Adan Mendoza, a declarat intr-o conferinta de presa ca „este prea devreme sa se stabileasca acuzatii” cu privire la accidentul care a avut loc saptamana trecuta pe platoul de filmare de la „Rust”, potrivit News.ro. 500 de cartuse si mai multe obiecte de imbracaminte si accesorii,…

- Anchetatorii au adunat 600 de probe de pe platoul de filmare al westernului Rust, unde actorul Alec Baldwin a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, inclusiv arma de recuzita cu care a tras actorul, a anunțat șeriful din Santa Fe, Adan Mendoza, citat de CNN.

- Noi detalii de pe platoul de filmare, unde Alec Baldwin a impușcat-o mortal pe Galyna Hutchins, directorul de imagine, ies acum la iveala. Dupa decesul femeii, dar și ranirea unei alte persoane, conform spuselor unui angajat, pe platoul de filmare nu se respecta masurile de siguranța. Iata motivul pentru…

- Asistentul de regie care i-a dat lui Alec Baldwin arma responsabila pentru moartea directoarei de imagine pe platourile de filmare saptamâna trecuta fusese deja concediat de la un film anterior pentru un accident implicând o arma de foc, a aflat luni AFP de la o companie de productie, noteaza…

- Joel Souza, regizorul lungmetrajului "Rust", ranit de un foc de arma atunci cand actorul Alec Baldwin a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine a peliculei folosind un pistol de recuzita in timpul filmarilor de la acest western, a declarat ca se simte "indurerat de moartea prietenei si colegei"…

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…

- Halyna Hutchins s-a stins pe platourile de filmare ale producției ”Rust” dupa ce arma de recuzita, ținuta de Alec Baldwin, s-a descarcat și a ranit-o mortal. Alaturi de ea, regizorul Joel Souza, a suferit rani și se afla sub supravegherea medicilor. Iata cine a fost directorul de imagine Halyna Hutchins.