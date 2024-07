Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul dentistei ucise in propriul cabinet din Braila a fost retinut de politisti pentru 24 de ore in baza probelor biologice. Intre timp, au aparut noi informații din ancheta. Femeia ar fi fost ucisa in doar 33 de secunde. Barbatul, recent eliberat dupa ce a petrecut ultimii patru…

- Unul dintre principalii suspecti in cazul crimei de la Braila, unde o femeie, medic stomatolog, a fost ucisa chiar in propriul cabinet a fost dus la audieri. Barbatul a fost retinut si se afla acum in fata procurorilor. Sunt patru zile de cand anchetatorii aduna probe, audiaza martori, verifica imagini.…

- Polițiștii cauta de cateva zile ucigașul doctoriței stomatolog din Braila, care a fost ucisa in propriul cabinet, iar prima imagine cu suspectul a fost publicata sambata, 20 iulie, potrivit Pro Lider FM. Autoritațile din Republica Moldova au primit fotografia și au fost indemnate sa faca demersuri pentru…

- Descoperirea macabra a fost facuta de soțul Marinei Gavril, in cabinetul stomatologic situat la parterul unui bloc din Braila. Femeia a fost gasita prabușita in camera unde se aflau instrumentele medicale. Medicul stomatolog, in varsta de 41 de ani, zacea intr-o balta de sange, avand multiple rani la…

- Momente de groaza s-au petrecut in aceasta seara, pe strada Grivitei, din Braila. O doctorita, medic stomatolog, a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, chiar in cabinetul medical. Totul s-a petrecut in cabinetul stomatologic din intersecția Garii cu Griviței al medicului Marina Gavril. Surse din…

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112 cu speranța ca cineva va ajunge la timp […] The…

- Noi detalii infioratoare ies la iveala in cazul crimei din weekend din apartamentul de pe Mihai Viteazul din Sibiu. Dupa ce și-a ucis iubita, individul a spalat-o, a imbracat-o și a așezat-o pe pat. Inainte sa plece in padure sa se ascunda, a facut curațenie in casa, potrivit Ora de Sibiu. Florentina…

- Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL care opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus o plangere penala impotriva pompierilor comandanți ai intervenției. Casa de avocatura care ii reprezinta pe patronii stației GPL de la Crevedia a anuntaț, marți, ca aceștia au…