Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta care prevede ca presedintii Curtii Constitutionale, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii de Conturi, CSM si Academiei Române vor primi resedinte oficiale, care vor fi puse la dispozitie

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta care prevede ca presedintii Curtii Constitutionale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii de Conturi, CSM si Academiei Romane vor primi resedinte oficiale, care vor fi puse la dispozitie gratuit de RAPPS

- Guvernul a largit miercuri, printr-o OUG, sfera demnitarilor care pot beneficia gratuit de resedinte oficiale din fondul locativ al RAAPPS, introducand pe lista aferenta presedintii Curtii Constitutionale a Romaniei, Curtii de Conturi, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Academiei Romane si Consiliului…

- Guvernul a largit miercuri, printr-o OUG, sfera demnitarilor care pot beneficia gratuit de resedinte oficiale din fondul locativ al RAAPPS, introducand pe lista aferenta presedintii Curtii Constitutionale a Romaniei, Curtii de Conturi, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Academiei Romane si Consiliului…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta care prevede ca presedintii Curtii Constitutionale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii de Conturi, CSM si Academiei Romane vor primi resedinte oficiale, care vor fi puse la dispozitie gratuit de RAPPS.

- Guvernul da locuințe de protocol pentru șefii CCR, Academiei Romane, Curții de Conturi ICCJ și CSM. Prin Ordonanța de Urgența adoptata miercuri in ședința Executivului, RAAPPS va putea sa stabileasca valoarea chiriilor, in funcție de criteriile de eficiența, in condițiile in care in prezent, unele chirii…

- „S-a luat decizia pentru a exista similititudinea legislativa in ceea ce privește anumite persoane care ocupa funcții importante in statul roman de demnitate publica inalta sa beneficieze de aceleași facilitați ți ma refer la președintele Academiei Romane, președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție,…

- Dupa un distins și printre ultimi strajeri ai istoriei neamului romanesc, l-am numit pe domnul profesor Dinu C. Giurescu, membru al Academiei Romane, urmat de reputatul jurist, specialist in teoria generala a statului și dreptului, deținator al demnitaților supreme in Justiție, președențiile Curții…