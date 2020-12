Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele de socializare au aparut mai multe postari care pun la indoiala autenticitatea dozelor de vaccin anti-Covid pe care Romania le-a primit de la Uniunea Europeana. Cei care au propagat aceste informații s-au folosit de mai multe argumente: ambalarea dozelor in cutii simple de carton, improprii…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 615.809 de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise sambata, 26 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Sunt 2.049 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. De asemenea au fost inregistrate 122 decese noi. 1.206…

- Aproape 6.000 de noi infectari in Romania Autoritatile au anuntat miercuri rezultatele a 44.600 de teste COVID-19. Ca total, sunt cele mai multe de pâna acum, însa, mai bine de 1/3 dintre ele au fost efectuate anterior ultimelor 24 de ore. Aproape 6 mii de teste au…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a fost discutata de specialistii din cadrul Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 cu reprezentantii cultelor religioase. Autoritatile apreciaza ca, fiind o actiune de masa si de maxim interes public, vaccinarea…

- Romania testeaza in medie la jumatate din capacitatea maxima, iar cinci judete nu pot testa nici 100 de oameni zilnic. Autoritatile dau declaratii in contradictoriu privind cererea de testare, transmite Mediafax. Problema testarii COVID-19 in plina pandemie, cand spitalele sunt coplesite de…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 243.832, potrivit datelor transmise duminica, 15 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 7.096 de infectari noi. Citește și: Precizari cu privire la un DOCUMENT INSP distribuit pe internet prin care se anunța CARANTINA pentru…

- Autoritațile introduc noi restricții mai dure pentru a limita raspandirea noului coronavirus, in condițiile in care Romania se apropie de 10.000 de cazuri de coronavirus. Astfel, masca de protecție va fi obligatorie in toata țara, in localitațile/ județele unde valoarea ratei de incidența a cazurilor…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 241.339, potrivit datelor transmise sambata, 31 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 5.753 infectari noi. Pana astazi, 31 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul…