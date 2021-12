Noi precizări ale ministrului Sănătății despre legea certificatului verde Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pentru certificatul verde. Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat primele concluzii in urma discuțiilor purtate luni cu reprezentanții mediului de afaceri privind „necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potențial val pandemic”. „In cursul zile de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentanții […] The post Noi precizari ale ministrului Sanatații despre legea certificatului verde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

