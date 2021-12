Stiri pe aceeasi tema

- Noi precizari al Ministerului Educației: testarea elevilor se va face saptamana viitoare in zilele de marți și vineri. „Nu a fost luata in discuție suspendarea”. Testarea elevilor se va face saptamana viitoare in zilele de marți și vineri, și nu de luni și joi...

- Testarea elevilor nu a fost suspendata si nu a fost luata in discutie aceasta posibilitate, precizeaza Executivul, adaugand ca testarea se va face de 2 ori pe saptamana, luni si joi sau marti si vineri, in functie de disponibilitatea testelor. Saptamana viitoare, elevii vor fi testati marti si vineri.…

- Testarea elevilor nu a fost suspendata si nu a fost luata in discutie aceasta posibilitate, a anuntat, duminica seara, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Potrivit ministrului, din cauza faptului ca cea mai recenta transa de teste a fost distribuita catre unitatile de invatamant in cursul zilei de duminica,…

- Ministerul Educatiei a notificat Ministerul Sanatatii despre aceasta situatie si a solicitat sa i se transmita, urgent, graficul de aprovizionare. Pe de alta parte, Consiliul National al Elevilor considera ca procedura de testare trebuie actualizata si clarificata, astfel incat sa cuprinda modul de…

- Consiliul National al Elevilor cere Ministerului Educatiei sa clarifice situatia privind implicarea cadrelor didactice in procesul de testare rapida pentru COVID-19, indicand foarte clar ce atributii au in acest proces.

- Cu doar o zi in urma, Sorin Cimpeanu anunta ca testarea pe baza de saliva nu este obligatorie, dar reprezinta o modalitate prin care se poate contribui la siguranta sanitara in scoli. MInistrul facea apel la parinti sa accepte testarea si sa counice rezultatele corecte.Abrambureala cu testelor non-invazive…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca testele COVID pe baza de saliva vor ajunge in scoli pana la inceputul saptamanii viitoare, astfel ca joia viitoare ar putea fi prima zi de testare.

- Personalul care va efectua testarea COVID noninvaziva a elevilor și preluarea deșeurilor medicale sunt doar doua dintre nelamuririle Ministerului Educației (ME), care a solicitat indrumari de la Ministerul Sanatații (MS). Conducerea ME a adresat o solicitare oficiala catre MS pentru a livra o procedura…