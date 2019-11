Noi ploi prognozate sâmbătă la Veneţia după inundaţiile grave care au devastat oraşul italian Venetia se pregatea sambata pentru o noua alerta meteorologica, in asteptarea de ploi si rafale de vant puternice, dupa fenomenul de "aqua alta" (maree inalta), care a determinat autoritatile sa declarate stare de urgenta in Orasul Dogilor devastat de inundatii, relateaza AFP si dpa. Protectia civila italiana a emis pentru sambata o "alerta rosie" meteorologica pentru toata regiunea Venetiei, avertizand in legatura cu riscul de vanturi violente. Mareea inalta a atins vineri 1,54 de metri. Scolile - care sunt deschise sambata in Italia - vor ramane inchise pe tot parcursul zilei, au anuntat autoritatile.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

