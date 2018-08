Stiri pe aceeasi tema

- A dat cineva ordin ca jandarmii sa intervina violent sau acestia au actionat dupa propria constiinta? Procurorii vor stabili raspunsul pe baza discutiilor purtate, prin statiile de emisie-receptie, de jandarmii trimisi in Piata Victoriei si superiorii lor. Conversatiile au fost inregistrate, sunt securizate…

- Unul dintre participanții de la mintingul din Piața Victoriei a depus la Parchetul Militar o plangere penala in care susține ca a fost batut cu bestialitate de catre jandarmi și ca aceștia ‘se comportau ca niște demenți’.

- Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a anuntat miercuri ca au fost depuse 192 de plangeri penale la Parchet, dupa interventia in forta a Jandarmeriei, la protestul din data de 10 august din Piata Victoriei, transmite News.ro . “192 de plangeri au fost inregistrate. Ultimele dintre ele,…

- Sediul Parchetului Militar din Bucuresti a ramas fara alimentare cu energie electrica marti, in a doua zi in care se primesc plangeri din partea celor implicati in incidentele de vineri din Piata Victoriei si in care sunt audiati martori din acest dosar. Procurorul Ionel Corbu, care conduce…

- Sediul Parchetului Militar din Bucuresti a ramas fara alimentare cu energie electrica marti, in a doua zi in care se primesc plangeri din partea celor implicati in incidentele de vineri din Piata Victoriei si in care sunt audiati martori din acest dosar. Seful institutiei a anuntat ca au fost depuse…

- Mai multe persoane care au participat la mitingul din 10 august s-au prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune plangeri impotriva actiunilor jandarmilor, ei precizand ca, in acea seara, fortele de ordine s-au comportat intr-un mod abuziv deoarece au lovit protestatarii fara motiv.

- Parchetul Militar a extins ancheta in cazul violențelor de, vineri, din Piața Victoriei. Pana la aceasta ora, protestatarii au depus peste 30 de plangeri penale la Parchet, iar procurorii ii vor chema inclusiv pe jandarmi pentru a vedea daca și-au respectat obligațiile de serviciu.”Sunt in…

- Jandarmii au intervenit in forta, vineri seara, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului. In Piata Victoria, au existat, in mod repetat, ciocniri violente intre manifestanti si fortele de ordine.