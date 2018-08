Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Carolina de Nord au descoperit un potential tratament pentru cancerul renal. Modificarile genetice pot duce la o abundenta de vase de sange ce ajuta la „hranirea” tumorii. Insa noua descoperire demonstreaza posibilitatea...

- 58% dintre romani considera ca preventia si tratamentul cancerului ar trebui sa fie prioritatea Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene in 2019, arata studiul „Atitudini si perceptii despre cancer in randul populatiei Romaniei”, realizat de Centrul pentru Inovatie in Medicina si IMAS si…

- Un nou studiu al savantilor de la VCU Massey Cancer Center din SUA a aratat ca un medicament experimental cunoscut ca AZ32 duce la o sensibilizare selectiva a tumorilor pe creier, la radiatie si creste semnificativ sansele de supravietuire ale...

- 90 de medici oncologi, dar și de alte specialitați, din toata țara, s-au reunit astazi la Craiova. Aceștia participa la conferința cu titlul „Imuno-oncologie in tratamentele tumorilor maligne”, organizata in Banie de dr. Michael Schenker, medic primar oncologie medicala. Evenimentul ...

- Metoda de modificare a genelor denumita CRISPR-Cas9 ar putea revolutiona domenii precum medicina sau agricultura. Pe de alta parte ar putea provoca aparitia unor forme de cancer, sustin doua studii recente.

- Continutul inalt de antioxidanti si compusii bioactivi din fructele rosii contribuie la prevenirea si tratarea cancerului, potrivit medicului mexican Lina Garcia Mier, citat marti de EFE, conform Agerpres. Cercetatoarea si coordonatoarea laboratorului farmaceutic si biotehnologic de la Universidad…

- Radioterapia este o procedura medicala care se folosește frecvent in tratarea cancerului. Gabriel Ricu, medic specialist in radioterapie, afirma ca in multe cazuri, radioterapia ar putea inlocui intervențiile chirurgicale.

- Cercetarile desfașurate în ultima vreme sugereaza faptul ca dieta ketogenica reprezinta raspunsul la o lista lunga de probleme de sanatate, prima dintre acestea fiind chiar obezitatea.