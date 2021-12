Noi percheziţii în legătură cu violenţele de la protestul din primăvară din Bucureşti. 12 persoane, duse la audieri Procurorii si politistii au facut, miercuri, noi perchezitii in dosarul deschis dupa violentele de la protestul anti-restrictii din primavara din Bucuresti. Au fost puse in aplicare 12 mandate de aducere, in judetele Giurgiu, Calarasi si Ilfov, dar si in Capitala. Pana acum, 21 de persoane au fost trimise in judecata. ”Politisti ai Serviciului Grupuri Infractionale […] The post Noi perchezitii in legatura cu violentele de la protestul din primavara din Bucuresti. 12 persoane, duse la audieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

