Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au perchezitionat 36 de autovehicule aflate in parcarea complexului comercial "Dragonul Rosu", in cadrul anchetei declansate in urma cu cateva zile, cand au fost ridicati peste 1.000 de saci cu produse contrafacute - imbracaminte,…

- Tribunalul Giurgiu a incuviințat, vineri, efectuarea a 4 percheziții domiciliare in cazul omorului comis pe raza localitații Bolintin Vale. La aceasta ora, structurile Poliției Romane și Jandarmeriei Romane pun in aplicare cele 4 mandate de percheziție, pe strada Sabarului, din orașul Bolintin Vale.…

- Barbatul care a vandalizat patru mașini in parcarea Senatului, in timpul protestelor de marți, de la Parlament, a fost identificat de jandarmi și este audiat la o secție de poliție din Capitala, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI), intr-un comunicat de presa. Oficialii MAI…

- Doi tineri au fost filmati cu cateva secunde inainte de incendiul devastator de la Constanta. Politistii au deschis o ancheta si ii cauta acum pe cei doi tineri filmati de camera de supraveghere. Este luata in calcul ipoteza unui incendiu pus intentionat. Cei doi tineri au fost filmati de o camera de…

- Politistii si procurorii efectueaza, joi, perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi la firme suspectate ca vindeau online electrocasnice si articole de uz gospodaresc fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit unui comunicat al DGPMB, Serviciul de Investigare…

- Politistii si procurorii efectueaza, joi, perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi la firme suspectate ca vindeau online electrocasnice si articole de uz gospodaresc fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit unui comunicat al DGPMB, Serviciul de Investigare…

- Polițiștii de frontiera au gasit, sambata seara, in timpul unei percheziții facute la domiciliul unei femei din Timis, 16 cetațeni straini ascunși in garaj. Anterior, femeia fusese prinsa la volanul unei mașini cu care transporta opt indieni. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Timiș au observat,…

- Mai multe descinderi au loc, miercuri dimineața, in Timiș, Mehedinți și Gorj intr-un dosar de vaccinari false. Ancheta a fost demarata dupa ce mai multe persoane au ajuns la spital in stare grava, prezentand la internare certificate de vaccinare anti-COVID, care ar fi false. Ofiterii Serviciului de…