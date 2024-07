Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei, efectueaza cercetari intr o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea, in perioada 2021 2022, a unor infractiuni de coruptie, de catre functionari publici si complici ai acestora. In cursul zilei…

- Procurorii DNA efectueaza, marti dimineata, noi perchezitii in dosarul de coruptie al presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, in conditiile in care anchetatorii au extins urmarirea penala in acest caz.

- Procurorii DNA fac joi percheziții intr-un dosar de corupție in care e vizat șeful ANAF Giurgiu, Mihai Sebe, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Seful ANAF Giurgiu ar fi suspectat de trafic de influența. Mihai Sebe a fost numit in aceasta funcție in mai 2022, potrivit publicației Giurgiuveanul…

- Procurorii DNA au facut perchezitii, in aceasta dimineata, la sediul IPJ Cluj. Potrivit stiripesurse, cel vizat de ancheta ar fi chiar seful IPJ Cluj, chestorul Mihai Rus, care ar fi rulat prin municipiul Cluj cu viteza de aproximativ 120 km la ora. El ar fi fost oprit de politie, iar imediat acesta…

- Șeful Biroului Interpol de la Chisinau este unul din cei patru reținuți in ancheta ce investigheaza protecția persoanelor date in cautare internaționala contra milioane de dolari. Viorel Țențiu a fost adus in fața instanței, iar procurorii cer 30 de zile de arest, transmite tv8.

- DIICOT și DNA au desfașurat o operațiune comuna, de amploare, in vestul țarii, intr-un dosar care vizeaza traficul cu migranți și acte de corupție. Procurorii au efectuat 67 de percheziții domiciliare in 7 județe, dar și la Biroul pentru Imigrari al Caraș Severin și Serviciul pentru Imigrari Arad.