- Conform celei mai recente declaratii de avere, completata in iunie 2023, Iulian Dumitrescu detine impreuna cu sotia un apartament de peste 150 de metri patrati, achizitionat in 2008 si unul de 45 de metri patrati cumparat in 2005. In plus, fostul baron de Prahova consemneaza imprumuturi consistente…

- Percheziții sunt in desfașurare și la Iulian Iacomi, primarul din Lehliu (județul Calarași) și la mai multe firme de construcții. Sunt vizate fapte de corupție in legatura cu atribuirea unor contracte de lucrari. Ambele percheziții au loc in dosarul președinteleui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. Procurorii…

- Procurorii DNA fac noi perchezitii marti dimineata in dosarul de coruptie al presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu. DNA a extins urmarirea penala in acest caz, potrivit Digi24.

- Primarul orașului Breaza, Bogdan Novac, a vrut sa intre in campania electorala pentru un nou mandat cu o inițitiva glorioasa: sa inființeze pe raza acestei vechi stațiuni turistice groapa de gunoi a județului Prahova! In acest scop, a inițiat un proiect de hotarare…

- Iulian Dumitrescu (PNL), suspendat din functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova dupa ce a fost inculpat pentru coruptie, cere demiterea din functie a prefectului judetului Prahova, Emil Draganescu (PSD), pe care il acuza ca ”intr-un mod total mincinos si alarmist” a avansat ideea conform…