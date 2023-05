Stiri pe aceeasi tema

- Noi pachete de ajutoare pentru pensionarii romani: Cine sunt varstnicii care pot beneficia Noi pachete de ajutoare pentru pensionarii romani: Cine sunt varstnicii care pot beneficia Pensionarii romani cu venituri mici vor primi noi ajutoare din partea guvernului. Ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- Romanii care au voucherele pentru alimente trebuie sa stie ca exista riscul de blocare a tichetelor sociale in anumite cazuri. In plus, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunta recent sanctiuni drastice pentru romanii care cumpara alcool sau tutun cu voucherele de alimente…

- „Asa cum s-au clarificat lucrurile in spatiul public, responsabilitatea pentru aceasta gaura de 20 de miliarde si acoperirea ei este a Ministerului de Finante si lucrurile sunt cat se poate de limpezi. Noi discutam de modalitatea in care putem sa ne acoperim si noi gaura pe care o avem, riscul de pierdere…

- Potrivit declaratiilor ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (PNL), Guvernul ia in considerare o serie de masuri precum reduceri de salarii sau concedieri in randul angajatilor din sectorul public, scrie Defapt.ro. In cadrul unei interventii televizate la postul Antena 3,…

- De obicei, poștașii livreaza pensiile la domiciliul beneficiarilor in perioada 1-15 a fiecarei luni, insa in aprilie romanii iși vor primi banii mai repede.Astfel, poștașii vor livra pensiile la domiciliul beneficiarilor pana in data de 11 aprilie 2023.De asemenea, Marius Budai a precizat ca in luna…

- Romanii vor primi ajutoare in valoare de 640 de lei inainte de Paște. 250 de lei reprezinta alimentarea voucherelor de alimente, alti 390 pachete de ajutoare de la UE, care vor ajunge insa doar la 50% dintre beneficiari.Masa de Paste va fi plina pentru romanii sarmani. Romanii care beneficiaza de programul…

- Cum se pierde peste un miliard de euro. De ce se joaca Romania cu eliminarea pensiilor speciale Reforma a pensiilor „speciale” in forma ceruta de Comisia Europeana este prezentata romanilor ca o „decizie radicala” de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș și de președintele PSD,…

- „Exista timp suficient pentru ca forma finala a legii pensiilor speciale sa fie in acord cu conținutul jalonului din PNRR”, declara la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. „Aveam acest termen pana la sfarșitul anului trecut (pentru legea pensiilor speciale-n.r.), dar așa…