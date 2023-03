Noi otrăviri misterioase în şcolile de fete în Iran - Autoritățile sunt în alertă Sute de eleve au fost intoxicate cu gaze miercuri in scoli din Iran, dupa o serie de cazuri similare observate incepand din luna noiembrie si care starnesc o neliniste tot mai mare in aceasta tara unde moartea unei tinere in arestul politiei morale a fost declansatorul unor manifestantii antiguvernamentale violente, relateaza presa locala, citata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Gorj sunt in alerta, vineri, dupa ce un barbat s-a urcat pe acoperisul cladirii in care functioneaza Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu si ameninta ca se arunca de acolo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritatile din orasul italian Siena, care s-a confruntat noaptea trecuta cu o serie de seisme de slaba intensitate, au decis ca masura de precautie sa inchida joi scolile, universitatile si muzeele din aceasta celebra destinatie turistica din regiunea Toscana, informeaza AFP. Fii la curent…

- Autoritatile din sanatate din vestul Australiei au emis un avertisment urgent catre populatie, dupa ce o capsula radioactiva s-a pierdut undeva de-a lungul unei autostrazi, pe o lungime de 1.400 km, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Avand in vedere prognoza meteorologilor, emisa inclusiv pentru Municipiul București, conform careia, in Capitala sunt așteptate precipitații insemnate cantitativ, sub forma de lapovița și ninsoare, echipajele de deszapezire ale Sectorului 4 au intrat deja in dispozitiv. Fii la curent cu cele…

- Polițiștii de frontiera moldoveni au gasit epava unei rachete in apropierea satului Larga, la granița cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Autoritatile din Indonezia au emis o alerta de tsunami pentru aproape trei ore, dupa ce un cutremur de 7,6 grade pe scara Richter s-a produs in largul insulelor indoneziene Tanimbar, marti, inainte de ora locala 3:00, insa nu au fost inregistrate modificari semnificative ale nivelului marii, potrivit…

- Autoritatile de sanatate publica din judetul Buzau sunt in alerta dupa ce in ultima saptamana, la nivelul judetului, s-au inregistrat aproape 200 de cazuri de gripa, peste 1000 de viroze respiratorii si peste 100 de pneumonii. Cel mai mic pacient diagnosticat cu gripa este un bebelus de 3 luni, potrivit…

- Autoritatile iraniene au decis luni sa inchida gradinitele, scolile si universitatile din Teheran in urmatoarele doua zile din cauza nivelului extrem de ridicat al poluarii, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…