- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe, aproape 2.500, pentru muncitori necalificati. In Capitala sunt peste 4.300 de posturi disponibile, iar in judetul Bacau sunt cele mai putine, adica 30, transmite news.ro, preluata ...

- Peste 34.400 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cela mai multe, aproximativ 2.000, fiind pentru lucrator comercial, agent de securitate si muncitor necalificat pentru asamblarea pieselor si in industria confectiilor, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.409 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt oferite de angajatori din Germania si de Olanda. Germania – 918 locuri de munca: ...

- Aproximativ 26.600 de locuri de munca sunt vacante in toata tara. Cele mai multe slujbe sunt disponibile in Bucuresti, Prahova, Arad si Sibiu, la polul opus find judetele Botosani, Bacau si Caras-Severin.

- Aproape 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Sibiu si Timis, in timp ce in Caras-Severin, Bacau, Botosani, Mehedinti, Suceava, ...

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, impreuna cu structurile sale teritoriale, propune circa zece mii de locuri de munca vacante, in diverse domenii de activitate. Și aceasta la 22 de mii de șomeri cu acte in regula.

- Operatorii economici ofera, marti, la nivel national, peste 30.200 de locuri de munca, cele mai multe pentru posturi de vanzatori, manipulant marfuri si lucratori comerciali, arata datele centralizate de...

- La nivel national,A in 16 februarie 2018, sunt inregistrate 29.819 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Aproximativ o treime din joburi sunt in Bucuresti, iar cele mai putine sunt inregistrate in judetul Bacau…