Stiri pe aceeasi tema

- ​In contextul actual, cand prețurile la energie și gaze naturale au crescut semnificativ, din ce in ce mai mulți consumatori iau in considerare ca soluții alternative sursele regenerabile de energie, cum ar fi energia produsa de panourile fotovoltaice.

- Gentea a semnat un contract pentru eficientizarea iluminatului public din Pitești Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a semnat azi, in numele municipalitații, cu Administrația Fondului pentru Mediu, un contract de finanțare ce crește eficiența energetica a iluminatului public, prin reducerea…

- Noi ajutoare pentru romanii cu venituri mici! A inceput distribuția pachetelor cu alimente de 25 de kilograme pentru persoane vulnerabile, oferite din fonduri europene. Aceasta este transa a cincea de pachete cu alimente, iar fiecare pachet conține 12 tipuri diferite de produse, a anuntat ministrul…

- A doua ediție din acest an a Programului „Rabla pentru Electrocasnice” incepe din 21 noiembrie Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele…

- Recent publicata in Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022. , Ordonanta 16/2022 aduce mai multe modificari Codului Fiscal, printre care si in domeniul TVA. Incepand cu data de 01.01.2023 se exclud de la cota de TVA de 9% bauturile alcoolice si bauturilor nealcoolice care se incadreaza la codurile…

- Darmanești: Lucrari impotriva inundațiilor Administrația din Darmanești a primit in luna octombrie suma de 200.000 de lei din Fondul de rezerva al Guvernului, bani cu care se vor executa lucrari de prevenire a inundațiilor in doua zone de pe raza comunei. „Sunt zone in care, de fiecare data cand ploua…

- Noi drumuri din Bascov vor fi asfaltate Primaria Bascov alansat licitatia pentru proiectare tehnica,asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale Rotarești Foraj, Teiului, Micșunele și Labușești.Proiectul vizeaza modernizarea…

- Cateasca: Proiect pentru modernizarea iluminatului public Primaria Cateasca intenționeaza sa implementeze un proiect de anvergura, cu bani de la stat. Este vorba de modernizarea iluminatului public, iar in acest sens autoritațile comunei au depus o solicitare de finanțare in Programul privind creșterea…