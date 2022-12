Stiri pe aceeasi tema

- OBLIGAȚIE… Companiile care furnizeaza servicii de utilitați, de exemplu, apa-canal, electricitate, salubritate și altele, dar și instituțiile publice la care se face plata unor taxe, impozite, contribuții sau amenzi vor trebui sa accepte, incepand de miercuri, 9 noiembrie, plați cu cardul facute atat…

- Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile, arata compania de tehnologie DigiSinergy, potrivit careia aproximativ 30% dintre facturi nu sunt platite la timp din cauza neatentiei. Fii la…

- Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile, arata compania de tehnologie DigiSinergy, potrivit careia aproximativ 30% dintre facturi nu sunt platite la timp din cauza neatentiei. „Termenul…

- Parlamentarii vor sa interzica plațile in numerar. Companiile din Romania ar putea fi obligate sa-și reduca semnificativ operațiunile cu numerar, așa cum reiese dintr-un proiect de lege ajuns recent la Senat pentru dezbatere și adoptare. Printre altele, acesta prevede interzicerea plații salariilor…

- Gazprom acuza Moldovagaz de incalcarea repetata a contractului. Compania a menționat ca iși rezerveaza dreptul sa intrerupa livrarea gazelor naturale, dar și de a rezilia contractul, daca pana in data de 20 octombrie nu se va efectua plata. „Pe viitor, orice solicitare din partea Republicii Moldova,…

- Cat cosumi, atata platești. Plata facturilor la energie se va face raportat la consumul real, au decis liderii Coaliției. Modificarea va fi facuta astazi, in comisia de energie a Senatului. Parlamentarii vor introduce in lege și facilitați pentru fabricile de medicamente, institutiile de cult, pentru…

- Firmele de curierat vor transmite catre Fisc situația plaților la livrare: Ordinul, publicat in Monitorul Oficial Firmele de curierat vor transmite catre Fisc situația plaților la livrare: Ordinul, publicat in Monitorul Oficial Firmele de curierat vor fi obligate sa anunțe ANAF in legatura cu cumparaturile…

- Un nou anunț a fost facut și publicat in Monitorul Oficial. De aceasta data este vorba despre firmele de curierat din Romania. Livratorii vor fi obligați sa raporteze la ANAF toate operațiunile de livrare cu plata ramburs, efectuate in țara. Așadar, aceștia vor fi obligați de acum inainte sa trimita…