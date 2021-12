Stiri pe aceeasi tema

- Jean Danuț Carbunaru a fost numit marți noul purtator de cuvant al Guvernului, de catre premierul Nicolae Ciuca. Nascut la Braila, in data de 14 aprilie 1978, Carbunaru a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, in 2000. Are o experiența de peste 20 de ani in presa.…

- Marian Neacșu a fost deputat PSD in 2008-2016.Florin Cițu a declarat cu doar cateva ore inainte de numire ca Marian Neacșu poate fi pus in funcția de secretar general al guvernului doar daca indeplinește criteriile de legalitate. Președintele PNL spunea ca i-a cerut premierului Nicolae Ciuca sa fie…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…

- Marian Neacu a fost numit secretar general al Guvernului, dupa ce decizia a fost publicata marți în Monitorul oficial. Cum scria HotNews.ro de luni, numirea a întârziat sa fie oficializata, dupa ce liberalii au transmis, prin vocea lui Florin Cîtu, ca trebuie analizata situatia…

- ​​​Jurnalistul Dan Carbunaru, de la Calea Europeana, va fi purtatorul de cuvânt al Guvernului Ciuca. El a confirmat pentru HotNews.ro informația. „Am acceptat cu responsabilitate aceasta propunere venita de la premierul Ciuca, care ar urma sa devina realitate în perioada urmatoare.…